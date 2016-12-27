Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 3
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.523
    Euro: 3.682
  • BIST: 76778.75
    Altın: 129.427

Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de belediye başkanına terör gözaltısı

Mardin'de belediye başkanına terör gözaltısı

Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Mardinde belediye başkanına terör gözaltısı

Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.

Bazı şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Mardin, terör operasyonu, süleyman tekin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER