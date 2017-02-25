Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Alınan bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolununun 20'nci kilometresinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmazken araçta ve karayolunda hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle çukur oluşması nedeniyle karayolu kısmen trafiğe kapatıldı.

Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı. AA