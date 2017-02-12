  • 12 ŞUBAT 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » Mardin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe, Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli ile Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içerisindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununca saat 06.00'dan itibaren Sulakdere, Aytepe, Yardere, Ahmetli, İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Etiketler: Mardin, mardin sokağa çıkma yasağı, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER