Mardin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce terör örgütü PKK'nın elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlı Ü.C. ve "Bahoz" kod adlı L.A. yakalandı.

Mazıdağı'na bağlı Konur köyü kırsalındaki operasyonda da 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikte bir sığınak tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin sığınakta bulunan teröristlere "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 6 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

"Kenan" kod adlı M.Ş, "Ciger" kod adlı R.E, "Haki" kod adlı A.Ç. ile kod adları "Baz", "Siyament" ve "Aslan" olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği sığınakta, silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Teröristlerin özellikle Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki birçok saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu belirlendi.