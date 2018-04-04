Mardin'de 722 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Midyat ilçesinde operasyon yaptı.
Ekiplerin drone desteğiyle takibe aldığı hafif ticari araç, Batman-Midyat karayolunda durduruldu.
Araçta dedektör köpekle yapılan aramada, 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mevlüt A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA