Mardin'de 40 yıllık çiftlere yastık hediye edildi

Aile Haftası dolayısıyla bir otelde, evliliklerinde 40 yılı aşan 47 çift için program düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, programda yaptığı konuşmada, ailenin önemine değindi.

Devletin ailenin korunması için önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yaman, "Biz de Valilik ve Belediye olarak ailelere destek veriyoruz. Belediye olarak her zaman ailelerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olacağız. O nedenle sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi arzu ediyoruz" dedi.

Daha sonra Vali Yaman ve eşi Gülseren Yaman, çiftlere yastık hediye etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

Kaynak: AA