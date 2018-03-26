Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Dargeçit ilçesi kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 terör örgütü PKK üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyon dolayısıyla kırsal bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Öte yandan ilçede terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla Dargeçit'teki kırsal Tanyeri Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: İHA,AA