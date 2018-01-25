Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Mardin Nusaybin'de PYD/YPG'li teröristlerin taciz ateşine karşılık verildiğini ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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