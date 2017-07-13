  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Mardin'de 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'de 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Mardinde 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyonların yürütüleceği bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Ahmetli, Aytepe ve Yaydere mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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