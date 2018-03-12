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Mardin'de 220 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsalında yapılan operasyonlarda 220 kilogram plastik patlayıcı, 800 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Mardinde 220 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 Mart'ta Nusaybin ve Artuklu ilçelerinin kırsalında "teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınıkları imha etmek" için operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 220 kilogram plastik patlayıcı, mazotla güçlendirilmiş 800 kilogram amonyum nitrat, 8 uzun namlulu silah, 19 el bombası, 3 roketatar mühimmatı,10 fünye ve 25 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, arananlar arasında bulunan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: plastik patlayıcı, operasyon, Mardin
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