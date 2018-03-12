Türkiye » Mardin'de 220 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi Buradasınız : Ana Sayfa

Mardin'de 220 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsalında yapılan operasyonlarda 220 kilogram plastik patlayıcı, 800 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 17:23



