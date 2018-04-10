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Buradasınız : » » Mardin'de 2 terörist teslim oldu

Mardin'de 2 terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Mardinde 2 terörist teslim oldu

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'de 4 ve 8 Nisan'da 2 terör örgütü YPG/PKK mensubu Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız bir şekilde teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü mensuplarını gözaltına aldı.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Valilik bugün yaptığı başka bir açıklamada, 9 Nisan'da bir terör örgütü YPG/PKK mensubunun teslim olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist, Mardin
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