Mardin'de 2 kadın terörist teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'nin barınma alanlarından kaçan 2 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerle ilgili işlem başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 terör örgütü PKK mensubunun teslim olduğu bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'nin barınma alanlarından kaçan 2 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerle ilgili işlem başlatıldı.