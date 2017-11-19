Mardin ve Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, terörle mücadele kapsamında dünkü olaylar ve faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde de silahsız bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bir el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği Nusaybin'de, güvenlik güçlerinin arazi aramasında 10 ayrı noktada bir Biksi makineli tüfek, bir M-16 piyade tüfeği, bir MP-5 makineli tabanca, 930 fişek, 10 kilogram C4 patlayıcı, bir kilogram A4 patlayıcı, termal dürbün, el telsizi, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince Hakkari Şemdinli'de 2, Tunceli Hozat'ta 4 EYP imha edildi.

Kaynak: AA