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Mardin ve Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Mardin'de, PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Mardin ve Hakkaride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Nusaybin'de, hudut hattında çıkan çatışmada PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Artuklu'da 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Tunceli Çemişgezek kırsalında, arazi aramasında bir piyade tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de 2 terörist yakalandı

Hakkari Çukurca'da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist 4 adet el bombası ile birlikte yakalanmıştır.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist, Mardin, Hakkari
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