Mardin ve Bitlis'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlarda, 2 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda, Koruköy Mahallesi'nde 2 yeraltı sığınağı tespit edildiği vurgulanan açıklamada, sığınaklarda kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 120 fişek, 9 el yapımı çok namlulu roketatar, 20 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikli fünye, araç telsizi, çok miktarda pil, yaşam ve eğitim malzemesi ile örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Bitlis

Öte yandan, Bitlis'te bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 Şubat'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisindeki bir eve operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör ile 50 mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. AA

