Mardin merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 18 gözaltı

Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Ankara, Erzurum ve Gaziantep'te polis ekiplerince bazı adreslere dün düzenlenen, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla aralarında görevden uzaklaştırılan kamu personelinin de olduğu 3 zanlı daha yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.