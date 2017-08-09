Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu

Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Nisan'da Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlarıyla ele geçirilen terör örgütünün sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlı Ü.C. ve "Bahoz" kod adlı terörist L.A'nın yer göstermesi sonucu bulunan dokümanların incelenmesi sürüyor.

İncelemeler kapsamında PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesi amacıyla, örgüte para, silah ve mühimmat yardımı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında iş adamları ve müteahhitlerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından Salih S, Şeyhmus A. ve Salih A. serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Can S, Seyithan B, Kemal G, Faruk A, Zeynilabidin İ, Sadettin B, Derviş G. Abdulbaki A, Halil E, Halit Y, İbrahim K, Latif Ç, İsmail A, Ali A, Ramazan Y, Fetüllah Ö, Bekir B, Abdulvahap Ç, Ali A, Mahsum Ö, Salih S, Şeyhmus A. ve Salih A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlarından tutuklandı, Mehmet K. ve Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlı Ü.C. ve "Bahoz" kod adlı L.A. silahlarıyla yakalanmıştı.

Özellikle Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki birçok saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu belirlenen teröristlerin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla saldırı başta olmak üzere 11 asker, 4 polis, 2 geçici güvenlik korucusu ve 3 sivil vatandaşın şehit edilmesi ile 3 polis ve 4 askerin yaralanmasına neden olan 14 terör eyleminin de faili oldukları tespit edilmişti.