Mantar toplamaya çıkan 80 yaşındaki kişi kayboldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi İlyasköy Köyü'nde yaşayan Salih Özen dün öğle saatlerinde mantar toplamak üzere evden ayrıldı.

Özen, havanın kararmasına rağmen geri dönmeyince eşi durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, Özen'i bulmak için arama çalışması başlattı.

İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve il genel meclis üyesi Hasan Engin de köye gelerek, konu hakkında bilgi aldı.

Köy muhtarı Ahmet Dalaklı, "Salih Özer 'mantar toplamaya gidiyorum' diye evden ayrılmış ve dönmeyince eşi bize haber verdi. Biz de köy halkı olarak aramaya çıktık. Daha sonra ilçe kaymakamı ve belediye başkanımız da geldi, kendilerine bilgi verdik. Allah razı olsun. AFAD ekibi de geldi. Jandarma ekibi köy halkıyla beraber aramaları sürdürüyor. Aramalara devam edeceğiz, inşallah sağ olarak buluruz." diye konuştu.

Özen'i arama çalışmaları sürüyor.

AA