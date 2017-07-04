Manisa'daki zehirlenmeyle ilgili soruşturma sürüyor

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 askerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında açığa alınan 6 askerden 4'ü öğle saatlerinde ifade için çağrıldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından bir asker serbest bırakıldı. Diğer 3 asker ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bu askerlerden biri tutuklandı, diğer 2 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA