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Manisa'daki yangında 15 hektarlık alan zarar gördü

Manisa'nın Selendi ilçesi Çamyuva mahallesi Kalburcu mevkisinde öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınında yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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Manisadaki yangında 15 hektarlık alan zarar gördü

Manisa'nın Selendi ilçesi Çamyuva mahallesi Kalburcu mevkisinde öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınında yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven,  Çamyuva köyü yakınında çıkan orman yangınına Demirci Orman İşletme Şefliği ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin de müdahale ettiğini bildirdi.

Güven, yangında 2 helikopter, 1 amfibi uçak, 8 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 100 personelin görev yaptığını, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangının söndürüldüğünü söyledi.

Toplam 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Güven, soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceğini belirtti. Kaymakam Güven, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, şu an için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını kaydetti.

Etiketler: yangın, orman yangını, Manisa
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