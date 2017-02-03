Manisa'daki terör operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.F ve G.T, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12 Ocak'ta düzenlediği operasyonda N.F ve G.T, evlerinde gözaltına alınmıştı. AA