Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonunda 8 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 82 şüpheliden 18'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 250 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 82 şüpheli gözaltına alınmıştı.