  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.572
    EURO 3.883
  • BIST 93802.81
    ALTIN 146.423
Buradasınız : » » Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Manisadaki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında askeri personel, infaz koruma memuru ile ihraç edilen komiser yardımcısının bulunduğu 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Etiketler: tutuklama, soruşturma, Manisa, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER