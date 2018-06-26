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Manisa'daki FETÖ davasında örgüt yöneticilerine ceza yağdı

Manisa'da 29 kişinin yargılandığı davada, 19 sanığa "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından hapis cezası verildi.

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Manisadaki FETÖ davasında örgüt yöneticilerine ceza yağdı

FETÖ'nün Manisa'daki üst düzey yapılanması davasında yargılanan 15'i tutuklu 29 sanıktan 19'u, 3 yıl 9 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapisle cezalandırıldı.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas haklarındaki mütalaasında, sanıkların örgütle bağlantılı olduklarını iddia ederek cezalandırılmalarını talep etti.

19 sanığa hapis

Mahkeme, FETÖ'ye ait KHK ile kapatılan Saygın ve İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (İZDİM) eski Başkanı Şemsettin Ayyıldız, M.E. ve B.İ'ye örgütün sözde Manisa sorumlusu olduğu gerekçesi ile "silahlı terör örgütünde yönetici olmak" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Diğer 16 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık M.N'nin beratine, etkin pişmanlıktan faydalanan ve terör örgütü hiyerarşisi hakkında önemli bilgiler veren sanıklardan N.İ'ye ceza verilmesine yer olmadığına, sanık R.Y'nin ise hayatını kaybetmesinden dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

7 sanığın dosyası ayrıldı

Soruşturma kapsamında yargılanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 2'si sözde il sorumlusu firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, fetö, FETÖ davası, mahkeme, hapis
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