  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.165
  • BIST 109781.13
    ALTIN 142.921
Buradasınız : » » Manisa’daki depremin yaraları sarılıyor

Manisa’daki depremin yaraları sarılıyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören evlerle ilgili işlemler devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Manisadaki depremin yaraları sarılıyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, deprem bölgesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Lütfiye Mahallesi'nde 40 ağır, 24 az hasarlı, Kumkuyucak Mahallesi'nde ise 32 ağır, 41 az hasarlı yapı tespit edildiğini ifade etti.

"Ağır hasarlı 37 evin yıkım işlemlerini tamamladık" diyen Yaralı, evi ikamet edilemeyecek durumda olan ve evinin yıkılmasını talep eden vatandaşların taleplerini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini dile getirdi.

Yaralı, evleri hasar görev vatandaşların AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürdüklerini, bu ailelerin evlerinin tadilatı ve prefabrik ev yapılması çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: Manisa, Manisa'da hasar gören evler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER