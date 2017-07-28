  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Manisa'daki 'ByLock' soruşturmasında 15 tutuklama

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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Manisadaki ByLock soruşturmasında 15 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 15 Temmuz'da gözaltına alınan 95 şüpheliden 23'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce işlemleri biten şüphelilerle beraber adliyeye sevk edilenlerin sayısı 61'e yükselirken, 34 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor. 

Etiketler: Manisa, fetullahçı terör örgütü
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