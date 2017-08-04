  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Manisa'daki 'ByLock' operasyonu: 65 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 131 şüpheliden 65'i tutuklandı.

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Manisadaki ByLock operasyonu: 65 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 15 Temmuz'da başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 131 şüphelinin tamamının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 131 zanlıdan 65'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 66'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 250 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Temmuz'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Manisa, bylock
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