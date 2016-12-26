Manisa'da yangın 1 can aldı

Şeyhsinan Mahallesi Sütçüler Sokağı'nda Sabriye Evren'in yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Evden gelen kadının yardım çağrılarını duyan komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin büyük bölümüne yayılan alevlere yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, evde Evren'in cansız bedenine ulaştı.

Evren'in cenazesi savcılık incelemesi ve otopsi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Sabriye Evren'in oğlu İsa Evren yaptığı açıklamada, annesinin 16 yıldır yalnız yaşadığını, ihtiyaçlarının çocukları tarafından karşılandığını belirterek "Ağabeyim Mehmet hemen yanındaki binada oturuyor. Akşam da sobasını yakıp evine gitmiş. Tahminimize göre soba devrilmiş. Ağabeyim sesleri duyunca yardıma koşmuş ama alevler evi sardığı için içeriye girememişler. Çok üzgünüz." diye konuştu.