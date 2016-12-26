Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77028.47
    Altın: 127.985

Kapat
Buradasınız : » » Manisa'da yangın 1 can aldı

Manisa'da yangın 1 can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında 76 yaşında bir kadın can verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Manisada yangın 1 can aldı

Şeyhsinan Mahallesi Sütçüler Sokağı'nda Sabriye Evren'in yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Evden gelen kadının yardım çağrılarını duyan komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin büyük bölümüne yayılan alevlere yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, evde Evren'in cansız bedenine ulaştı.

Evren'in cenazesi savcılık incelemesi ve otopsi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Sabriye Evren'in oğlu İsa Evren yaptığı açıklamada, annesinin 16 yıldır yalnız yaşadığını, ihtiyaçlarının çocukları tarafından karşılandığını belirterek "Ağabeyim Mehmet hemen yanındaki binada oturuyor. Akşam da sobasını yakıp evine gitmiş. Tahminimize göre soba devrilmiş. Ağabeyim sesleri duyunca yardıma koşmuş ama alevler evi sardığı için içeriye girememişler. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Etiketler: Manisa, alaşehir, yangın, can kaybı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER