Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Özer Durmuş (48) yönetimindeki 16 LA 618 plakalı TIR, Sarıgöl-Buldan Karayolu'nun ilçe merkezi girişinde önünde seyreden Cemal Tektürk yönetimindeki 45 RB 928 plakalı kamyona çarptı.
Bu araçlara aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Cengiz yönetimindeki 45 TA 4235 plakalı otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada Sürücü Cengiz ile aynı araçta bulunan Şule (29), Fatma Görkem (5) ve Göksu Cengiz (7) yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. AA