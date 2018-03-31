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Buradasınız : » » Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Manisada trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-İstanbul yolu Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Süleyman C. idaresindeki 45 DZ 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjü aşarak karşı yönden gelen 3 araca çarptı.

Kazada otomobili parçalara ayrılan Süleyman C. hayatını kaybederken, çarptığı araçlardan 45 DM 339 plakalı otomobilde bulunan İbrahim A. ve Fatma A. yaralandı.

Şans eseri kazaya karışan diğer iki araçta bulunan sürücü ve yolcular kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılardan İbrahim A.’yı Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk ederken, Fatma A. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik kilitlendi

Öte yandan İzmir-İstanbul yolu, meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak tekrar açıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Manisa, kaza, trafik Kazası
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