Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Mehmet Oğuz yönetimindeki 35 MOU 24 plakalı elma yüklü kamyonet, Alaşehir ilçesi Horzumalayaka Mahallesi yakınlarında 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücüsü Oğuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğuz'un cesedi sıkıştığı yerden Alaşehir İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Ayşe Can (23) yönetimindeki 45 RC 147 plakalı otomobil ile Mustafa Ç. yönetimindeki 63 K 4050 plakalı tır, E-96 karayolu Valeks Kavşağı’nda çarpıştı.
Ağır yaralanan Can, Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Can, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.