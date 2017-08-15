Manisa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Manisa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa merkez, Saruhanlı ile Gölmarmara ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.A, M.Ç, M.E, F.Ç, B.A ve A.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltındaki zanlılar işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. AA