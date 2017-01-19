Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Salihli'de 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, Ege Bölgesi'ne eylem yapmak için gelen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar A.B, M.T. ve C.T, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.