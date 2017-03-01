Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 3 heykel ile 35 altın ve gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu elde edilen bilgi üzerine Sart Mahallesi yakınlarında şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Durdurularak arama yapılan otomobil ile içindekilerin üzerinde çeşitli dönemlere ait 3 heykel ile 35 altın ve gümüş sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler, hangi dönemlere ait olduklarının tespit edilebilmesi için Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen T.O, H.D, İ.B ve Ş.O, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.