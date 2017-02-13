  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Manisada silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında uzun süredir husumet bulunduğu belirtilen ve Çavuşlar Mahallesi'nde karşılaşan 2 ailenin fertleri sözlü tartıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda silah kullanıldı.

Kavgada yaralanan Deniz Baykal, Osman Baykal, Ömer Baykal ve Bülent Baykal, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Deniz Baykal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. AA

Etiketler: Manisa, Silahlı Kavga
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