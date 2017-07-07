  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisada PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda yasaklı yayın ile örgütü simgeleyen bez parçaları bulundu.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 

Etiketler: Manisa, PKK, kck, terör operasyonu
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