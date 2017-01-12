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Buradasınız : » » Manisa'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, üst geçitten demiryoluna düşen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Manisada otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AT 595 plakalı otomobil, Sancaklı Bozköy mevkisindeki üst geçitten demiryoluna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tamer Köşklüler'in (49) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Celal Öztürk (27) ise Manisa Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından İzmir'e sevk edildi.

Hastane önünde kavga

Bu arada Öztürk'ün, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sırasında, yaralı yakınlarıyla jandarma ekipleri arasında "ifade alma işlemi" nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, 13 kişi gözaltına alındı. AA

Etiketler: Manisa, Turgutlu
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