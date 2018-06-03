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Manisa'da orman yangını

Manisa Yunusemre'de çıkan yangında, yaklaşık 20 hektar makilik ve çalılık alan zarar gördü.

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Manisada orman yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 20 hektar makilik ve çalılık alan kül oldu.

Menemen-Manisa Karayolu Akgedik Mahallesi kavşağı yakınlarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle makilik ve çalılıklara sıçradı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezinin Komutanlığına bildirmesi ile bir amfibik söndürme uçağı, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, 20 hektar makilik ve çalılık alan zarar gördü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında ekipler söndürme çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Olay yerinde başlatılan incelemede yangının çıkış nedeninin makilik alan içerisinde bulunan şişe kırıklarının mercek görevi görmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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