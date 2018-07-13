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Manisa’da narkotik operasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü

Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölü olarak bir kişi de sağ olarak ele geçirildi.

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Manisada narkotik operasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü

Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından uzun zamandır takipte olan uyuşturucu satıcılarının adresine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda zanlılar da polise silahla karşılık verince çatışma çıktı.

Çatışma sırasında sokağın giriş, çıkışları kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi. Bu sırada baskın yapılan adresin yakınındaki bir öğrenci yurdunda da büyük panik yaşandı. Çatışma sırasında zanlılardan biri ölü olarak diğeri de sağ olarak ele geçirildi. Çatışmanın ardından yurtta kalan öğrenciler binadan tahliye edildi. 

Kaynak: İHA 

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