  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Manisa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Manisa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Turgutlu ilçesinde, kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri meşalelerle karşılandı

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Manisada kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine, AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyelerince Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Polise, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda kavga olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

Bölgeye giden polis ekipleri, partili gençler tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı. Daha sonra "Büyük Türk Polisi 173. Yılınız Kutlu Olsun" yazılı pasta kesildi.

Kutlamayla ilgili gazetecilere açıklama yapan AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, polislere moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Farklı bir kutlama yapmak istediklerini belirten Kayser, "Arkadaşlarımızla sıradan bir etkinlik yapmak istemedik. Çağrı merkezine büyük bir kavga ihbarında bulunduk. İhbarın ardından 7-8 ekip kalabalık bir şekilde ihbarı yaptığım yere geldiler." dedi.

Önlem alarak alana gelen ekiplerin büyük bir sürprizle karşılaştığını dile getiren Kayser, bütün polislerin bu anlamlı gününü kutladıklarını kaydetti. Kayser, görevi başında şehit olanlara ise Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

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