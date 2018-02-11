  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Manisa'da iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa'da iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Manisada iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Halitpaşa Jandarma Karakolu ekipleri, Alibeyli Mahallesi yakınlarında sit alanında kepçe ve arama dedektörüyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliler A.B, M.K. ve M.G'yi define ararken suçüstü yakaladı.

Olay yerindeki, define aramakta kullanılan dedektör, kepçe ve otomobile güvenlik güçlerince el konuldu.

Saruhanlı Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, define
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER