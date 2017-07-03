Manisa'da huzurevinde yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan özel bir huzurevinde yangın çıktı.

Huzurevi görevlisinin durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Huzurevinde yaşayan 51 kişi otellere yerleştirildi. Özel bakıma muhtaç 8 kişi ise tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Akmeşe yangının elektrik trafosundan çıktığını ve aşırı yüklenmeden kaynaklandığını bildirdi. TRT Haber

