Manisa'da hamile kadının darbedilmesinde ilk duruşma

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'nin parkta spor yaparken darbedilmesine ilişkin yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Kahraman, müşteki Tireli'nin avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Şafak Tarhan, taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sanık Kahraman, savunmasında, psikolojik tedavi gördüğü için olay günü ilaçlarını aldığını, daha sonra alkol içtiğini, arabasına binerek İzmir'e gitmek için yola çıktığını ve trafik yoğunluğundan dolayı İzmir'e gitmekten vazgeçtiğini belirtti.

Trafiğin yoğun olmasından dolayı İzmir'e gitmekten vazgeçtiğini dile getiren Kahraman, Turgutlu'ya dönüş yolunda aracının altını vurduğunu ve inip kontrol ettiğinde kriko takma yerinde hasar olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Aracını lavabo pompasıyla tamir etmek istemiş

Zor şartlarda para kazanarak aldığı aracını çok sevdiğini vurgulayan sanık, bu duruma oldukça üzüldüğünü anlattı. Osmangazi Parkı mevkisine geldiğinde araçtan inerek çarptığı yere tekrar baktığını, kaportadaki bozukluğu tamir etmek için bagajdaki lavabo pompasını çıkardığını dile getiren Kahraman, aracın altına eğilerek uğraştığını kaydetti.

Yaklaşık 8-9 yıldır gözlük kullandığını bildiren Kahraman, şöyle devam etti:

"Alaycı bir sesle sanki biri arkamdan seslendi, öyle hissettim. Başında kapüşon vardı, erkek ya da kadın olduğunu fark etmedim. Bana doğru yaklaştığını gördüm. Elimde lavabo pompası vardı, ayağa kalkıp geri döndüğümde tam onu göremedim. Sanırım geri gitmek isterken dengesini kaybetti ve geriye düşünce kapüşonu başından çıktı ve kadın olduğunu gördüm. 'Hamileyim abi' diye bağırdı ben o an kalakaldım. Daha sonra kalktı gitti, ben de elimdeki lavabo pompasını bagaja koyarak aracıma bindim ve oradan ayrıldım. İstemeyerek karıştığım bu olay için pişmanım.

Bir kadına vurmak anneye vurmak gibidir. Benimde eşim var, annem var, kızım var. Hele hamile bir kadına hiçbir şekilde zarar vermem. Ben kadına zarar vermedim. Ben aracıma binip gittim. Hata yapabilirim, suç işleyebilirim, kadını küçük düşürecek olaylara karışmam. Hiçbir kadına el kaldırmadım."

Suçlamayı kabul etmedi

Hakim Gizem Akdemir, sanığa, N.Ç. isimli kadının kendisinden 25 Kasım 2016'da elle taciz edip, küfrederek "Bir daha burada yürümeyeceksin." diye hitap ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu anımsattı. Kahraman, bunun üzerine kadını tanımadığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

Duruşmada müşteki Ebru Tireli'nin avukatı Tolga Tireli, sanık Kahraman'a olayın ardından 3 gün işe gitmemesi, sakalını olaydan hemen sonra kestirmesi ve aracına çarpan kadın sürücülerden dolayı kadınlara karşı genel bir tavrı olup olmadığını sordu.

Sanık Kahraman, sakalını 10-15 günde bir kestirdiğini, o gün eşinin isteği üzerine saç tıraşı olduğunu belirtti. Aracının tamiri ve eşi ile kızının hasta olması nedeniyle perşembe ve cuma günü üst üste telefonla iş yerinden izin aldığını, cumartesi de haftalık izin olduğunu söyleyen sanık, kadınlara karşı genel bir tavrının olmadığını savundu.

Duruşmada, parkta yürüyüş yapan Ayşegül Gökduman, berber Ali Aktay, sanığın eşi İmran Kahraman, tamirci Serkan Şentüfekçi ile sanığın o gece evine misafirliğe giden Kadir Çetintaş tanık olarak dinlendi.

Hakim Gizem Akdemir, sanığın tutukluluk halinin devamına, müşteki Ebru Kaya Tireli'nin Adli Tıp Kurumundan rapor almasına ve müşteki N.Ç'nin dinlenmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmişti. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. tutuklanmış, saldırganın bu kişi olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren polis, daha sonra Davut Kahraman'ı gözaltına almıştı. Suçunu itiraf eden zanlı, tutuklanmıştı.