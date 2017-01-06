  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.62
    EURO 3.835
  • BIST 76799.19
    ALTIN 137.033
Buradasınız : » » Manisa'da fırtına kamyon ve sirk çadırını devirdi

Manisa'da fırtına kamyon ve sirk çadırını devirdi

Manisa'da hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına, kentte izolasyon malzemesi yüklü bir kamyon ile sirk çadırının devrilmesine neden oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Manisada fırtına kamyon ve sirk çadırını devirdi
Manisa'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına, yük dolu bir kamyonu ve sirk çadırını devirdi.
 
Kentte etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
 
Hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına, eski otogar alanında kurulu olan bir sirkin çadırını devirdi. Olayda yaralanan olmadı.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, güvenlik önlemi aldığı bölgede devrilen çadırın toplanması için çalışma başlattı.
 
 
Fırtına kamyonu devirdi
 
Yunusemre ilçesinde ise İzmir'den İstanbul istikametine gitmekte olan Hüseyin Özeger yönetimindeki 35 N 8178 plakalı 10 ton izolasyon malzemesi yüklü kamyon, fırtına nedeniyle devrildi.
 
Kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Olay yerine getirilen vincin kamyonu kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
 
Etiketler: Fırtına, Manisa, sirk çadırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER