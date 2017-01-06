Manisa'da fırtına kamyon ve sirk çadırını devirdi

Manisa'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına, yük dolu bir kamyonu ve sirk çadırını devirdi.

Kentte etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına, eski otogar alanında kurulu olan bir sirkin çadırını devirdi. Olayda yaralanan olmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, güvenlik önlemi aldığı bölgede devrilen çadırın toplanması için çalışma başlattı.

Fırtına kamyonu devirdi

Yunusemre ilçesinde ise İzmir'den İstanbul istikametine gitmekte olan Hüseyin Özeger yönetimindeki 35 N 8178 plakalı 10 ton izolasyon malzemesi yüklü kamyon, fırtına nedeniyle devrildi.

Kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Olay yerine getirilen vincin kamyonu kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.