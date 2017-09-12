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Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması: 10 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

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Manisada FETÖ/PDY soruşturması: 10 gözaltı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Etiketler: Manisa, FETÖ/PDY, bylock
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