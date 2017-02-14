Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Turgut Belediyesinde çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir süre önce açığa alınan İnsan Kaynakları ve imar müdürlerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. AA