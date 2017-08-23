  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.502
    EURO 4.133
  • BIST 108845.15
    ALTIN 145.208
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Manisada FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün esnaf yapılanmasında görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: Manisa, fetö, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER