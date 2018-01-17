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Manisa'da FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Soma'daki bir diğer operasyonda ise 5 zanlı yakalandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:58



