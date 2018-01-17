Manisa'da FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 14 Ocak'ta gözaltına aldığı 4'ü kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Soma ilçesinde düzenlenen bir başka FETÖ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve terör örgütüyle iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
Kaynak: AA