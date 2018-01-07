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Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı

Ankara'daki FETÖ soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 astsubay, Manisa'da polis kontrol noktasında gözaltına alındı.

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Manisada FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Ankara'da görevli iki astsubay Manisa'nın Turgutlu ilçesi girişindeki polis kontrol noktasında yakalandı.

Zanlıların kendi araçlarıyla İzmir'den Ankara'ya gittiği, kimlik kontrolü sırasında haklarında yakalama kararı olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'dan gelen görevlilere teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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