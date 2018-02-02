Manisa'da FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının ifade işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA